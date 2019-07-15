2019-07-15T14:34:15+03:00
Дом. Семья

Лоси пришли к метро «Девяткино» в поисках «доступного жилья»

Сохатые устроили прогулку по ночному Мурино [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Мурино заметили пару лосей, гуляющих возле метроВ Мурино заметили пару лосей, гуляющих возле метроФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Хоть Мурино Ленобласти находится вплотную к Петербургу и получил статус города, все же деревня из него еще не полностью ушла. В ночь на понедельник, 15 июля, местные жители из окон своих домов заметили парочку лосей, которые спокойно прогуливались рядом со станцией метро «Девяткино».

- Молодая пара лосей в поисках доступного жилья, - пошутил один из петербуржцев над видео с сохатыми.

Лоси быстро пробежали по ночному городу Фото: скрин с видео

Лоси быстро пробежали по ночному городуФото: скрин с видео

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как два лося пробежались по пустырю недалеко от метро. Заметили парочку горожане в 3:30 ночи.

- Им, бедным, наверно, еды не хватает, вот они сюда и приходят в надежде найти поесть, - пожалел животных в соцсети местный житель.

Вообще, появление лосей в Ленобласти стало не редкостью. Увы, чаще всего люди, в буквальном смысле, сталкиваются с сохатыми на дорогах. С начала миграции лосей весной 2019 года, не мало зверей попали под колеса автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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