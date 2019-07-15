Глава Петербурга потребовал в недельный срок ликвидировать стихийные свалки
Незаконные свалки - бич крупных городов. Территории у мегаполисов большие и за всем не уследишь. А соблазн скинуть строительный и мусор из грузовика, не платя за его сдачу на официальный полигон - крайне велика. От этого страдает и экология и люди. Ликвидировать все незаконные свалки, на которые жалуются горожане, потребовал врио губернатора Петербурга.
- На сегодняшний день по данным общественных организаций в городе есть 36 несанкционированных свалок. В основном, это строительный и бытовой мусор, старые покрышки и прочее, - сообщает пресс-служба Смольного.
Впрочем, глава Петербурга уверен, список скорее всего не полный. Но пока общественники и экологи ищут новые проблемные адреса, Александр Беглов поручил в недельный срок убрать все известные свалки, а владельцев земли, на которой они образовались, привлечь к ответственности.
Следить за исполнением поручения будет вице-губернатор Николай Бондаренко. А проверить как все убрано, глава Северной столицы пообещал лично. Через неделю по всем адресам он совершит объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU