2019-07-15T17:14:42+03:00
Общество

Глава Петербурга потребовал в недельный срок ликвидировать стихийные свалки

А владельцев территорий привлечь к ответственности
Петр КИБЕР
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Глава Петрбурга приказал в недельный срок убрать все нелегальные свалки.Глава Петрбурга приказал в недельный срок убрать все нелегальные свалки.Фото: Юрий СИЗОВ
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Незаконные свалки - бич крупных городов. Территории у мегаполисов большие и за всем не уследишь. А соблазн скинуть строительный и мусор из грузовика, не платя за его сдачу на официальный полигон - крайне велика. От этого страдает и экология и люди. Ликвидировать все незаконные свалки, на которые жалуются горожане, потребовал врио губернатора Петербурга.

- На сегодняшний день по данным общественных организаций в городе есть 36 несанкционированных свалок. В основном, это строительный и бытовой мусор, старые покрышки и прочее, - сообщает пресс-служба Смольного.

Впрочем, глава Петербурга уверен, список скорее всего не полный. Но пока общественники и экологи ищут новые проблемные адреса, Александр Беглов поручил в недельный срок убрать все известные свалки, а владельцев земли, на которой они образовались, привлечь к ответственности.

Следить за исполнением поручения будет вице-губернатор Николай Бондаренко. А проверить как все убрано, глава Северной столицы пообещал лично. Через неделю по всем адресам он совершит объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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