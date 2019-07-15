В ночь с 16 на 17 июля петербуржцы смогут увидеть последнее на ближайшие 6 лет лунное затмение

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-15T18:09:30+03:00

Следующий раз «кровавая Луна» появится над Россией лишь в 2025 году

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Телескопы настроены, стекла в биноклях протерты - все астрономы России и профессионалы и любители готовятся встретить лунное затмение во всеоружии. Наблюдать за тем, как лунный диск скроется в тени Земли, можно будет и в Петербурге.

- Понаблюдаем в телескопы за частным лунным затмением! Оно будет последним лунным затмением на ближайшие 6 лет, которое мы можем наблюдать в Европейской части России, - сообщают специалисты петербургского Планетария на странице обсерватории в соцсети.

Надо сказать, что во-первых затмение будет хоть масштабным, но не совсем полным - Луна «спрячется» от Солнца лишь на две трети, а во-вторых, спутник Земли не превратится в «черную дыру», а окрасится в приятный, малиново-красный цвет - так называемую «кровавую Луну».

В Северной столице наблюдать за небесным представлением можно будет начиная с 22:30 16 июля и в течение нескольких часов. Если, конечно, изменчивая петербургская погода не помешает планам и не скроет небо за тучами.

ИСТОЧНИК KP.RU