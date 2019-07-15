2019-07-15T20:10:35+03:00
Политика

Оксана Дмитриева заявила, что проблемы на муниципальных выборах есть, но ситуация лучше, чем в 2014 году

По словам главы фракции «Партии Роста» в городском парламенте, общую благоприятную картину портят лишь несколько отдельных муниципалитетов
Петр КИБЕР
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Оксана Дмитриева уверена, что нынешняя муниципальная кампания лучше предыдущей.Оксана Дмитриева уверена, что нынешняя муниципальная кампания лучше предыдущей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербургская кампания по выборам депутатов муниципальных образований стала непростой и уже привлекла внимание Москвы. Чтобы вернуть процесс в нормальное русло, Центризбирком дважды отправлял десант в Северную столицу. Все проблемы устранить не получилось, но повторения скандала пятилетней давности удалось избежать. Так считает глава фракции «Партии Роста» в городском парламенте Оксана Дмитриева.

- Надо отдать должное, если сравнивать с ситуацией 2014 года, с муниципальными выборами, она (ситуация сейчас) всё-таки существенно лучше. Документы с большими проблемами, но всё-таки практически у всех были приняты, - заявила Дмитриева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

На прошлых выборах из примерно тысячи кандидатов регистрацию прошло не больше половины, а в 2019 году - практически все. В особых случаях в дело вмешивается федеральный центр, как это было с визитом представителей Центризбиркома, хотя и без пресловутой ложки дегтя не обошлось.

- Есть проблемы в отдельных муниципалитетах и так получилось, что в приоритетных для нас муниципалитетах: во Фрунзенском районе не зарегистрировали руководителя регионального отделения Павла Швеца, -посетовала Оксана Дмитриева.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября, а муниципальными депутатами в Петербурге станут более 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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