Рейс из Казани в Петербург сел в аэропорту вылета из-за технической неисправности
Пассажиры, вылетевшие вечером 15 июля рейсом DP548 из Казани в Петербург, должны были приземлиться в Пулково через два часа после вылета. Но в скором времени снова оказались в столице Татарстана. Причиной, по которой борт вернулся в аэропорт вылета, стали технические неисправности. Сигнал о неполадках с кодом 7700 подал капитан воздушного судна.
- Пассажиры находятся в терминале, техники проводят осмотр борта. Предварительная причина - попадание птицы в двигатель, - пишут «Невские новости».
Впрочем, в самой авиакомпании эти данные не подтверждают.
Степень повреждений еще не установлена. Если борт отделался «легким испугом», то его могут дозаправить и вновь отправить по маршруту. Либо пассажирам придется ждать сменного самолета.
На данный момент решение, на каком лайнере полетят пассажиры рейса DP548, еще не принято.
ИСТОЧНИК KP.RU