2019-07-15T22:25:32+03:00
Происшествия

Рейс из Казани в Петербург сел в аэропорту вылета из-за технической неисправности

По предварительным данным, в двигатель лайнера попала птица
Петр КИБЕР
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Самолет из Казани в Петербург вернулся в аэропорт вылета. Фото: flightradar24.com / Flightradar24Самолет из Казани в Петербург вернулся в аэропорт вылета. Фото: flightradar24.com / Flightradar24
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Пассажиры, вылетевшие вечером 15 июля рейсом DP548 из Казани в Петербург, должны были приземлиться в Пулково через два часа после вылета. Но в скором времени снова оказались в столице Татарстана. Причиной, по которой борт вернулся в аэропорт вылета, стали технические неисправности. Сигнал о неполадках с кодом 7700 подал капитан воздушного судна.

- Пассажиры находятся в терминале, техники проводят осмотр борта. Предварительная причина - попадание птицы в двигатель, - пишут «Невские новости».

Впрочем, в самой авиакомпании эти данные не подтверждают.

Степень повреждений еще не установлена. Если борт отделался «легким испугом», то его могут дозаправить и вновь отправить по маршруту. Либо пассажирам придется ждать сменного самолета.

На данный момент решение, на каком лайнере полетят пассажиры рейса DP548, еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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