Жаркая погода вернется во вторник, 16 июля, в Петербург

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-16T07:53:07+03:00

16 июля погода в Петербурге будет солнечная и теплая Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пасмурное небо, наконец-то, рассеялось над Петербургом к утру вторника, 16 июля. Его серая голубизна еще напоминает о прохладной ночи, но отсутствие облаков дает надежду на теплый солнечный день. Синоптики обещают сегодня без дождей, поэтому наконец-то можно оставить зонт дома.

- В ночь на 16 июля в Петербурге температура опустилась до 11-13 градусов. Днем же поднимется до +21-23, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В такую прекрасную теплую погоду самое время отправиться на залив. Правда любителям водного спорта сегодня не удастся насладиться скольжением по волнам. Утром в Петербурге штиль, днем ветер усилится, но ненамного.

Ближайшие два дня тоже ожидается теплая погода. В среду, 17 июля, температура воздуха поднимется до + 24 градусов, однако вечером город немного остудит небольшой дождь. А вот в четверг, 18 июля, петербуржцев снова ожидают продолжительные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU