Водитель каршеринга сбежал, устроив массовое ДТП с «перевертышем» в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-16T08:42:09+03:00

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Минувшей ночью, 16 июля, в центре Петербурга произошла серьезная авария со скрипом резины по асфальту и мощным грохотом. На пересечении двух нешироких и спокойных улиц Некрасова и Радищева каршеринг разбил три машины, а сам еще «припарковался» на собственную крышу. Там же на месте ДТП клиент сервиса и завершил аренду.

- Каршеринг «Нисасн Кашкай», летевший по Некрасова на красный, влетел в заднюю часть такси «Хендай Солярис», тем самым, не оставив ничего от багажной части. Дальше, протаранив две припаркованные машины, перевернулся, - рассказал очевидец происшествия в соцсети.

Сильно потрепало припаркованные машиныФото: СОЦСЕТИ

После такого мощного удара, все остались живы и целы. Бодрее всех был водитель каршеринга, который, как только выбрался из перевернутой машины, решил, что «припарковался» нормально и сбежал с места ДТП.

Почему водитель сбежал, домыслов может быть много: пьяный за рулем или под наркотиками. А может, ездил он на машине без прав и пользовался чужим аккаунтом сервиса. С этим предстоит разобраться дорожным инспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU