2019-07-16T09:39:23+03:00
Общество

Топор, сделанный во II тысячелетии до н.э., задержали в Пулково при попытке вывезти в США

Ценный исторический и культурный артефакт был спрятан в посылке [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пулковкая таможня не дала вывезти из России предметы культурной ценности / Фото: Пулковская таможняПулковкая таможня не дала вывезти из России предметы культурной ценности / Фото: Пулковская таможня
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Пулковская таможня задержала предметы культурного наследия России, которые местный житель пытался переслать в США. Как сообщила пресс-служба, 16 июля, исторический артефакт и медаль 1938 года он спрятал в посылке. Благо, бдительные сотрудники пограничного контроля не позволили ценностям покинуть пределы страны.

- В одном из международных почтовых отправлений оказался плоский плотницкий топор – тесло, по заключению эксперта, созданный еще в середине II тысячелетия до нашей эры на территории предгорья Северного Кавказа или Северного Причерноморья, - сообщили в Пулковской таможне.

Топор-тесло сделан во II тысячелетии до н.э. / Фото: Пулковская таможня

Топор-тесло сделан во II тысячелетии до н.э. / Фото: Пулковская таможня

За попытку вывезти культурную ценность из России, отправитель привлечен к административной ответственности.

Еще одна посылка, которая тоже должна была направиться в Штаты, обнаружена медаль «За трудовое отличие», утвержденная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года.

На обратной стороне медали написано "Труд в СССР - дело чести" / Фото: Пулковская таможня

На обратной стороне медали написано "Труд в СССР - дело чести" / Фото: Пулковская таможня

Этой медалью награждались рабочие, колхозники, служащие, инженерно-технические и хозяйственные работники, работники транспорта, строительств, торговых и кооперативных организаций, культурных и научных учреждений за выдающуюся ударную работу, высокие производственные показатели и заслуги в развитии науки, техники и культуры. Сейчас медаль еще проверяют и планируют также возбудить административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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