Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-16T12:05:31+03:00

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В петербургском историческом районе Парнас поздно вечером в понедельник, 15 июля, произошла смертельная авария напротив таможенного поста на проспекте Культуры. Гонщик на отечественном автомобиле влетел в стоящий на обочине трактор. Машину намотало на технику так, что он нее практически ничего не осталось. Водитель после такого столкновения не выжил.

- Трагедия произошла в 23:45 15 июля. В районе дома 40 по проспекту Культуры 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 налетел на стоящий без водителя трактор. После столкновения машину отбросило в сторону, и она влетела еще в «Форд Мондео», за рулем которого находился 20-летний парень, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга.

Машину разорвало на частиФото: СОЦСЕТИ

Водитель отечественной машины погиб на месте еще до приезда скорой. Это не удивительно, ведь у его авто полностью вырвало переднюю часть, отделив сидения от приборной доски. О состоянии 20-летнего молодого человека ничего не сообщается.

По рассказам местных жителей и заядлых автомобилистов, брошенный трактор стоял на обочине на Культуры уже несколько дней. После аварии он превратился в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU