2019-07-16T14:43:19+03:00
Общество

Девочка, которую приковали к постели рухнувшие леса с арки Главного штаба, получила квартиру

Социальное жилье пострадавшую ожидает в Шушарах
Лилия КОЗЛОВА
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Девочке, пострадавшей от падения лесов с арки Главного штаба, дадут квартируДевочке, пострадавшей от падения лесов с арки Главного штаба, дадут квартируФото: СОЦСЕТИ
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16-летнюю школьницу из Петербурга Диану Савенкову, которая получила тяжелые ушибы спинного мозга и перелом позвоночника, обеспечат социальным жильем. Девочка подрабатывала прошлым летом живой скульптурой и из-за ураганного ветра 21 августа 2018 года на нее обрушились строительные леса с арки Главного штаба. После этого подросток оказалась прикована к постели.

- Если честно, эта новость для нас самих, как снег на голову, - передает слова мамы Дианы Людмилы Савенковы газета «Петербургский дневник». - Вчера я ездила в жилищный отдел администрации Пушкинского района за простой справкой, и тут мне сказали, что есть возможность получить двухкомнатную квартиру в поселке Шушары, потому что кто-то вышел из очереди. О таком развитии событий мы и мечтать не могли!

Нынешнее жилье Дианы тоже находится в Шушарах, но проблема в том, что в доме нет лифта, а квартира на пятом этаже. Поэтому, переносить девочку приходится с помощью платных носильщиков.

Сейчас девочка находится в реабилитационном центре в Сестрорецке, но скоро ее выписывают. В социальном жилье пока голые стены, но родители стараются обустроить новую квартиру как можно быстрее.

После трагедии девочка перенесла несколько операций. Сейчас с помощью специального корсета она может сидеть и стоять. Несмотря на сложность повреждения, врачи видят прогресс в лечении Дианы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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