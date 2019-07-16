Пожар на Балтийском заводе тушат 35 спасателей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-16T16:26:28+03:00

Около 15:00 в одном из цехов загорелась селеновая установка и баллоны с газом

Изменить размер текста: A A

Днем 16 июля срочный вызов поступил на пульт дежурного противопожарной охраны Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. Звонивший сообщил о возгорании на Балтийском судостроительном заводе. Учитывая, что это за предприятие, на место срочно прибыли почти четыре десятка пожарных.

- 16 июля в 15:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 27 линия В.О. дом 2. По предварительной информации в цехе ООО «Балтийский завод-судостроение» происходит горение селеновой установки, - сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС.

Практически сразу, из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг № 1БИС. По предварительной информации, в цеху полыхала сама установка и баллон с ацетиленом. Опасность была в том, что рядом находились еще полтора десятка таких же баллонов, которые могли рвануть в любую секунду.

Но пожарные успели вовремя и возгорание не распространилось. Уже в 15:38 пожар был локализован, а его ранг понижен. Сведений о пострадавших нет, работы на месте ЧП продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU