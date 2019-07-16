СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-16T17:34:14+03:00

Чудо-вагоны гигантских трамваев, длина которых превышает 27 метров, а масса – 34 тонны, доставляют в парк на автомобилях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокатиться на богатырских трамваях можно будет уже осенью [видео]

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Уже второй модифицированный трамвай «Витязь» поставки 2019 года прибыл с завода в Трамвайный парк №8. До конца лета сюда привезут еще 19 исполинских машин. Инновационные трамваи с низким полом, Wi-Fi и зарядными устройствами на борту, «счетчиком» пассажиров и футуристической кабиной машиниста выйдут на маршрут №60.

В Петербурге показали, как в парк доставляют гигантские трамваи Витязь-М .Видео: СПб ГУП Горэлектротранс

Сложно представить, но чудо-вагоны гигантских трамваев, длина которых превышает 27 метров, а масса – 34 тонны, доставляют в парк на автомобилях. Трехсекционные «Витязи-М» едут с завода в свой новым дом по частям: один грузовик везет кабину и серединку, второй – хвост.

Кабина машиниста напоминает кабину летчика.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выгрузка занимает считанные минуты. Грузовик подъезжает прямиком к рельсам, фрагмент трамвая цепляют автокраном и тут же ставят на пути. Так повторяется еще дважды. Когда все три части «Витязя» оказываются на рельсах, их собирают в состав. Для специалиста соединить секции гармошкой – не сложнее, чем скрепить два кубика конструктора: процесс занимает несколько минут.

Когда все три части «Витязя» оказываются на рельсах, их собирают в состав.Фото: Артем КИЛЬКИН

Радовать пассажиров богатырские трамваи смогут в начале осени. Прежде чем выйти на линию, им нужно пройти процедуру приемки и обкатку.

Радовать пассажиров богатырские трамваи смогут в начале осени.Фото: Артем КИЛЬКИН

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Север Петербурга футуристичные трамваи «Витязь-М» своим космическим видом и набором функций уже не удивляют: они катаются по проспекту Просвещения по маршруту №100 последние полтора года. А вот на юге таких машин еще не видели. Дивиться инновационным трамваям «южане» будут совсем скоро: город уже получил первый модифицированный «Витязь» 2019 года выпуска, который отправят в Трамвайный парк №8 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU