Над Озерками в небе заметили «око Саурона»

СЕГОДНЯ 22:09 2019-07-16T22:09:41+03:00

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Необычные по форме облака заметили в небе жители северных районов Санкт-Петербурга. По виду это напоминало водоворот, или даже что-то из «Властелина колец». Так, по крайней мере, посчитали пользователи соцсетей.

- Око Саурона, - придумали название необычному явлению петербуржцы, вспомнившие главного злодея фантастической трилогии Толкиена.

Впрочем, кому-то «водоворот» из облаков показался похожим на портал в будущее. Насколько прекрасное - осталось неизвестным.

То, что сегодня жители Северной стлицы смотрят в небо - не удивительно. Ведь именно в эту ночь, с 16 на 17 июля в городе можно будет увидеть «кровавую Луну». То есть лунное затмение. Правда не полное, а лишь частичное, но это лучше, чем ничего, ведь следующее подобное «небесное представление» произойдет лишь через шесть лет.

Посмотреть на бордово-красный спутник Земли можно будет начиная с 22:30. Если облака не помешают.

ИСТОЧНИК KP.RU