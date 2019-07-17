2019-07-17T07:49:17+03:00
Общество

Погода на 17 июля в Петербурге: Тепло и пасмурно

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в среду, 17 июля, в Петербурге будет пасмурная, но теплаяПогода в среду, 17 июля, в Петербурге будет пасмурная, но теплаяФото: Олег ЗОЛОТО
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Влажное прохладное утро среды, 17 июля, в Петербурге плавно перейдет в теплый безветренный день. Погода в Северной столице сегодня стабильно, как и последние дни, облачная, с редко проглядывающим солнцем и кратковременными дождями. Знойных солнечных дней пока не предвидится.

- Ночью 17 июля в некоторых районах Петербурга прошел мелкий дождь, к утру влажность воздуха составила 76 процентов. Говоря о погоде, в городе на Неве сегодня тепло до плюс 19-21 градуса. Вечером ожидается небольшой дождь, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Надеяться на яркое солнце и жару пока что не стоит. В перспективе такая пасмурная погода продержится в Петербурге еще весь июль. Поэтому принимать солнечные ванны, добиваясь бронзового загара, лучше в другом месте.

Зато такая погода, жаркая в начале лета и дождливая сейчас, сделала свое дело и в Ленобласти уже растут грибы. А некоторые даже размером с зонт. Как «царь-гриб», который нашла петербурженка под Выборгом. Кстати, если вы не знаете, куда пойти на "тихую охоту", то вот в помощь грибная карта Петербурга и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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