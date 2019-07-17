2019-07-17T11:48:02+03:00
Общество

Четыре съезда на КАД в Петербурге перекроют на четыре дня

На участках дороги будет проходить ремонт асфальта
Лилия КОЗЛОВА
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С 19 июля шесть съездов с КАД будут полностью закрытыС 19 июля шесть съездов с КАД будут полностью закрытыФото: Олег ЗОЛОТО
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Очередное перекрытие на КАД ожидает автомобилистов Петербурга с 19 июля. На этот раз на ремонт закроют сразу четыре съезда на Кольцевую автодорогу на юге города. Неудобства в связи с этим водителям придется испытывать в течение четырех дней.

- С 19 по 23 июля 2019 года в связи с работами по ликвидации колейности на выделенной переходно-скоростной полосе будут недоступны для проезда транспорта съезды с внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению в поселок Стрельна Петербурга и деревню Пески Ломоносовского района Ленобласти, а также обратно с Красносельского на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Также на той же развязке перекроют съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД в том месте, где продолжается улица Пионерстроя.

Напомним, что 19 июля дорожные работы перекроют еще два съезда на КАД в районе Таллинского и Пулковского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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