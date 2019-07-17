2019-07-17T13:34:15+03:00
Общество

Петербургское метро сделают доступнее для маломобильных пассажиров

На станциях установят широкие двери, пандусы и тактильные разметки
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургское метро станет более доступным для маломобильных гражданПетербургское метро станет более доступным для маломобильных гражданФото: Олег ЗОЛОТО
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В скором времени в Петербурге запустят Фрунзенский радиус. В связи с этим в Смольном заявили, что необходимо сделать метро более доступным для маломобильных пассажиров. Так, например, после ремонта на станции «Академическая» появились специальные широкие двери, в которые может проехать инвалидная коляска, пандусы и тактильная разметка.

- Расширенные двери ставили на всех станциях, где в последние годы был капитальный ремонт, - отметили в комитете по транспорту Петербурга.

Однако полностью перестроить все станции подземки так, чтобы они стали удобны для маломобильных пассажиров невозможно, только в случае полной реконструкции.

Сейчас в Петербургском метрополитене на всех 69 станциях работают специальные люди, которые помогают маломобильным пассажирам проходить через турникеты, спускаться и поднимать на эскалаторе, по лестницам, садиться и выходить из поезда. Как сообщает газета «Петербургский дневник», в службе помощи маломобильным пассажирам сейчас трудятся 262 человека. Они не дежурят на каждой станции, но очень оперативно подъезжают на вызов.

- В последние годы петербургское метро действительно становится все более доступным. И, конечно, огромную роль здесь играет служба обеспечения мобильности пассажиров. Недостатки тоже есть, но со временем их становится меньше. В целом уровень достойный, – отметил Сергей Поюнов, лидер сообщества «Колясочники Питера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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