В Ленобласти появится фонд помощи дольщикам

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-17T13:41:44+03:00

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Правительство Ленинградской области направило силы на решение вопросов проблемного недостроенного жилья. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил готовность области создать и софинансировать региональный фонд помощи дольщикам.

- С июня, после принятия соответствующего закона Государственной Думой, у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. Мы активно участвовали в разработке этого законопроекта, давали поправки и теперь намерены оперативно отработать все вопросы, связанные с формированием Регионального фонда помощи дольщикам, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Во время подготовки к созданию фонда, в июне 2019 года была создана сводная таблица проблемных строек в Ленобласти, данные из которой заносятся в базу и на карту портала ДОМ.РФ.

Начать работу региональный фонд планирует до 31 августа 2019 года, а до Нового года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU