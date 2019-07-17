2019-07-17T14:42:00+03:00
Общество

Пулково прекратил сливать сточные воды в канал Новый

Аэропорт переключился на систему «Водоканала»
Лилия КОЗЛОВА
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Пулково перевел слив сточных вод с систему "Водоканала"Пулково перевел слив сточных вод с систему "Водоканала"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне, 16 июля, аэропорт Пулково прекратил сливать поверхностные сточные воды в канал Новый и переключился в систему ГУП «Водоканала». Это понадобилось для того, чтобы провести работы по реконструкции очистных сооружений воздушной гавани.

- Это временная мера, необходимая для того, чтобы уполномоченные органы смогли организовать работу по наблюдению за рекой Новой в отсутствие стоков аэропорта. Необходимы комплексные исследования и независимая экспертиза для выявления истинных причин загрязнения водоема и выработки действенных мер по его дальнейшему содержанию, — сказал Денис Павшинский, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Пулково.

Сейчас проводится комплекс мер по снижению экологической нагрузки на реку Новая, общая стоимость которых составила более 220 миллионов рублей на начало 2019 года. Большая часть задач уже реализована: закуплены и введены в эксплуатацию аэродромные пылесосы для сбора остатков противообледенительной жидкости, смонтированы специальные приемники, введен дополнительный внутренний контроль за качеством стоков, проведено обследование действующей водосточно-дренажной системы аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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