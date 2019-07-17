2019-07-17T16:08:53+03:00
Происшествия

Развернувшийся через двойную сплошную «БМВ» устроил серьезную аварию на «Скандинавии»

В результате ДТП серьезно пострадали четверо человек
Петр КИБЕР
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На "Скандинавии" "БМВ" протаранил встречную "Ладу". Фото: vk.com/spb_todayНа "Скандинавии" "БМВ" протаранил встречную "Ладу". Фото: vk.com/spb_today
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Грубое нарушение правил дорожного движения привело к серьезной аварии на трассе «Скандинавия». Около 11 часов утра на 99 километре автодороги столкнулись «БМВ» и «Лада Калина». Иномарка разворачивалась и не пропустила встречную машину.

- Водитель автомобиля «БМВ» совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и совершил столкновение с «Ладой», - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения серьезно пострадали трое мужчин, ехавших в «Калине». 31-летний водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, а два его пассажира 1988 и 1969 года рождения получили травмы средней степени тяжести.

Также травмированной оказалась женщина-пассажирка из «БМВ». 72-летний водитель иномарки отделался испугом. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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