Полные корзины: В Петербурге начался сезон сбора грибов и ягод

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-17T19:04:20+03:00

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Дожди - это только для людей плохо, а вот для садовых растений, грибов и ягод - даже очень хорошо. Благодаря установившейся в Петербурге сырой погоде, сезон сбора ягод и грибов начался повсеместно. И по области тоже.

- «Тихая охота» идет вовсю. Особенно много грибов в лесах Тосненского, Приозерского и Выборгского района. Чаще всего грибникам попадаются лисички, белые грибы и подосиновики. Заодно жители собирают и ягоды - чернику и морошку, - пишет «Мойка 78».

Что касается границ Петербурга, то самый большой «улов» из леса выносят в Металлострое, Колпинском и Курортном районах. Петродворцовый и Пушкинский пока отстают.

Но и конечно, важно не только собрать полную корзинку грибов и ягод, но еще и похвастаться перед всеми. И если раньше это делали в электричке по пути домой, то теперь фотографии из леса заполонили социальные сети петербуржцев.

Фотографии удачных походов в лес в соцсетях постят довольные собой горожане

Дожди - это только для людей плохо, а вот для садовых растений, грибов и ягод - даже очень хорошо. Благодаря установившейся в Петербурге сырой погоде, сезон сбора ягод и грибов начался повсеместно. И по области тоже.

- «Тихая охота» идет вовсю. Особенно много грибов в лесах Тосненского, Приозерского и Выборгского района. Чаще всего грибникам попадаются лисички, белые грибы и подосиновики. Заодно жители собирают и ягоды — чернику и морошку, - пишет «Мойка 78».

Что касается границ Петербурга, то самый большой «улов» из леса выносят в Металлострое, Колпинском и Курортном районах. Петродворцовый и Пушкинский пока отстают.

Но и конечно, важно не только собрать полную корзинку грибов и ягод, но еще и похвастаться перед всеми. И если раньше это делали в электричке по пути домой, то теперь фотографии из леса заполонили социальные сети петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU