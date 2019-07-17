На Сенном рынке пройдут гастрономические экскурсии

СЕГОДНЯ 20:03 2019-07-17T20:03:59+03:00

Посетить исторически центральную торговую точку города и узнать много нового можно 19 и 20 июля

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«Чрево Петербурга» - так издавна называли Сенной рынок, располагавшийся на одноименной площади в самом центре города. Здесь всегда велась торговля и даже с приходом эпохи супер-и гипермаркетов лотки мясников, зеленщиков и прочих торговцев все также ждут своего покупателя. Но теперь по Сенному рынку решили проводить гастрономические экскурсии.

- 19 и 20 июля на Сенном рынке эксперт и организатор гастрономических событий Елена Самсонова поделится рекомендациями и опытом, а также даст советы, как выбрать качественный и свежий товар, - пишут «Невские новости».

Сама Елена уверена, что только на рынке можно купить свежайшее мясо или ароматную зелень. но делать это надо очень умело и аккуратно. Как - узнать можно на бесплатной экскурсии.

Кроме этого петербуржцам расскажут, как «выбить» скидку, к каким торговцам даже не стоит подходить и какие продукты можно купить без опасения потом оказаться в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU