2019-07-17T20:36:22+03:00
Общество

В Петербурге запустили «горячую линию» для защиты от мошенников в сфере ЖКХ

Горожане по специальному телефону смогут узнать, настоящий к ним пришел коммунальщик, или поддельный
Петр КИБЕР
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Отличить настоящего Афоню от мошеннников поможет "горячая линия".Отличить настоящего Афоню от мошеннников поможет "горячая линия".Фото: кадр из фильма
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«Откройте, я сантехник», - таким нехитрым способом в квартиры доверчивых петербуржцев проникают мошенники от ЖКХ, предлагающие проверить и заменить счетчики, поставить чудо-фильтры и прочее. За большие деньги, разумеется. В основном на эти уловки попадаются пенсионеры. Чтобы горожане могли узнать, действительно человек представляет ресурсоснабжающую организацию, или это поддельный коммунальщик, в Петербурге запустили специальную «горячую линию».

- Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, «Городской мониторинговый центр» и крупнейшие ресурснабжающие организации объединились в борьбе с навязыванием услуг в сфере ЖКХ, - сообщает пресс-служба Смольного.

Позвонив по телефонам: 004 или 576-4-004, жители Северной столицы смогут узнать, кто к ним звонит в дверь. Если это сотрудники «Водоканала», «Ленэнерго», «ПетербургГаза», «Петроэлектросбыта», «ТЭК СПб», «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Петербургтеплоэнерго», то оператор колл-центра сможет подтвердить их полномочия.

«Горячая линия» работает круглосуточно и без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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