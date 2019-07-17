У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде

17 Июль 21:59 2019-07-17T21:59:13+03:00

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Трансферная политика «Зенита» перед началом только что стартовавшего нового чемпионата России одновременно и удивила и нет. Всем поклонникам сине-бело-голубых было понятно, что клубу надо продавать многих «лишних» игроков. Но столь массовые перемены стали неожиданностью. Почему так получилось, рассказал гендиректор клуба.

- У нас на поле играют лучшие, - приводит слова Александра Медведева пресс-служба «Зенита».

Да, клуб перед стартом чемпионата продал целый ряд игроков, в том числе в ФК «Сочи». Но это нормальный европейский подход, - уверен глава сине-бело-голубых. Команда «чистит» платежную ведомость, экономя деньги и освобождая место в заявке для потенциальных новичков. Одним из таких может стать молодой вратарь Александр Васютин.

В последнее время воспитанник «Зенита» играл в Норвегии. Этим приобретением петербуржцы подогрели слухи, что нестабильно играющему Луневу ищут замену.

Также вопросы вызывает положение Кранневиттера. Аргентинец недоволен малым игровым временем и хочет уйти, но пока не определился куда. Зато Антон Заболотный наоборот, решил остаться в Петербурге, пусть и в дубле «Зенита», хотя ему предлагали контракты другие команды.

Но на этом селекция не закончена.

- Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, удастся пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести, - заявил гендиректор «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU