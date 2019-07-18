2019-07-18T07:56:48+03:00
Общество

Погода на 18 июля в Петербурге: Туман и моросящий дождь

Солнца в городе на Неве сегодня ждать не стоит
Лилия КОЗЛОВА
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Когда же в Петербурге настанет летний просвет между дождями, пока не известноКогда же в Петербурге настанет летний просвет между дождями, пока не известноФото: Артем КИЛЬКИН
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Как и предсказывали синоптики, летней и солнечной погоды в июле 2019 года в Петербурге ждать не стоит. Город словно окутан плотной горой плаксивых облаков, которые проливаются порой ливнями и грозами. Сегодня, в четверг, 18 июля, утренний город встретил петербуржцев прохладным туманом, в некоторых районах переходящим в еле заметную морось.

- Температура воздуха в дневное и ночное время не сильно различима. Ночью термометры показывали +13-15 градусов, днем обещает быть до +17-19 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Огромное облако над Петербургом, нависшее над ним вот уже третью неделю, никак не может выжаться до конца. Сегодня в городе на Неве снова временами будут идти дожди. И плавно перетекут в завтрашний день тоже. Впрочем, осадки ожидаются до конца всей недели.

Ожидаемые дожди и ливни могут снова подтопить улицы Петербурга. В связи с этим «Водоканал» отправил круглосуточно дежурить 17 аварийных бригад, которые бы вовремя откачивали образовавшиеся «озера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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