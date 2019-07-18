В сети показали новые витражи на строящейся станции петербургского метро «Дунайский проспект»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-18T08:37:47+03:00

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Открытие строящейся станции «фиолетовой» ветки Петербургского метро «Дунайский проспект» запланировано на 1 сентября. Она входит в Фрунзенский радиус и расположится между будущими станциями «Проспект Славы» и «Шушары». Можно надеяться, что вестибюль откроют в срок. Один из рабочих, 17 июля, опубликовал на своей странице в соцсети фотографии уже установленных витражей на стенах в вестибюле.

- Ура, витражи, - радостно объявил под фотографиями сотрудник «Метростроя».

На снимках видны углубления в стенах в форме октагона, восьмиугольника, а в них виражи: на синем фоне виднеются башни, скалы и арочные мосты. Каждое изображение подписано, однако на фото слова не разобрать.

В комментариях под фотографиями рабочий заверил интересующихся, что станцию в скором времени откроют. А также намекнул, что вестибюли «Проспекта Славы» и «Шушары» уже почти готовы. «Там все намного лучше, нежели здесь», - с улыбкой отметил строитель подземки.

Кстати, недавно Смольный показал, на каком этапе строительства «Проспект Славы». В июне на станции установили мозаичное панно «Афганистан», посвященное воинам-интернационалистам.

vladooooooos Витражи в петербургском метро на станции "Дунайский проспект"

ИСТОЧНИК KP.RU