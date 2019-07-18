«Пежо» нырнул в яму в асфальте на Варшавской улице
Легковой автомобиль «Пежо» темно-серого цвета вчера днем, 17 июля, «приуныл» на въезде во двор на Варшавской улице в Московском районе Петербурга. Неожиданно машина провалилась в огромную яму, шириной почти во всю дорогу. «Нырнуло» авто в дыру наполовину и застряло. Это стало поводом для шуток пользователей соцсетей.
Одни предположили, что водитель решил найти короткий путь в Китай или Австралию. Другие выдвинули версию, чтобы избежать пробок владелец машины попытался спуститься в метро прямо на автомобиле. А некоторые решили, что это новая подземная парковка.
Другие посочувствовали водителю автомобиля, которому теперь предстоит разбираться с ремонтом машины.
Отметим, что вчера в этом районе как раз проходили гидравлические испытания теплосетей. Именно это и стало причиной ЧП. Одна из местных жительниц отметила, что рядом с этим же местом на улице Костюшко тоже произошел прорыв.
Автомобиль провалился в дыру в асфальте в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU