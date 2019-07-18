2019-07-18T09:11:29+03:00
Происшествия

«Пежо» нырнул в яму в асфальте на Варшавской улице

Автомобиль провалился в дыру наполовину [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль провалился в дыру в асфальте в ПетербургеАвтомобиль провалился в дыру в асфальте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Легковой автомобиль «Пежо» темно-серого цвета вчера днем, 17 июля, «приуныл» на въезде во двор на Варшавской улице в Московском районе Петербурга. Неожиданно машина провалилась в огромную яму, шириной почти во всю дорогу. «Нырнуло» авто в дыру наполовину и застряло. Это стало поводом для шуток пользователей соцсетей.

Одни предположили, что водитель решил найти короткий путь в Китай или Австралию. Другие выдвинули версию, чтобы избежать пробок владелец машины попытался спуститься в метро прямо на автомобиле. А некоторые решили, что это новая подземная парковка.

Другие посочувствовали водителю автомобиля, которому теперь предстоит разбираться с ремонтом машины.

Отметим, что вчера в этом районе как раз проходили гидравлические испытания теплосетей. Именно это и стало причиной ЧП. Одна из местных жительниц отметила, что рядом с этим же местом на улице Костюшко тоже произошел прорыв.

Автомобиль провалился в дыру в асфальте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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