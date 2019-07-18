Эрмитаж предупредил о сайтах-клонах музея

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-18T11:48:14+03:00

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Петербургский государственный Эрмитаж предупредил жителей города и туристов о том, что в сети появились сайты-клоны официального портала музея в интернете. Пресс-служба подчеркнула, что настоящий сайт музея - hermitagemuseum.org. Все остальные являются его дубликатами и не имеют никакого отношения к настоящему.

- Участились случаи создания клонов официального сайта музея. В сети Интернет можно встретить дубликаты сайта Эрмитажа с очень похожими адресами и даже со скопированным оформлением страниц, - сообщили в музее Петербурга.

Чтобы не попасть на ложный сайт, надо обратить внимание на написание адреса. У клонов они могут отличаться другим написанием или доменным именем.

Опасность сайтов-дубликатов в том, что за ними могут стоять мошенники и перекупщики билетов. Приобретя онлайн-проходку на этом портале, велика вероятность не попасть в залы Зимнего дворца. Настоящие билеты в Эрмитаж в сети можно купить только через официальный сайт музея.

ИСТОЧНИК KP.RU