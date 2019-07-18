Три человека сгорели заживо в ночном пожаре в деревянном доме в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-18T13:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью, со среды на четверг, 18 июля, в Красногвардейском районе Петербурга произошел мощный пожар. На улице Братской загорелся дом номер 24 – одноэтажное деревянное здание с пристройкой, размером восемь на пятнадцать метров. Тушили разбушевавшееся пламя 20 спасателей с помощью пяти специальных машин. Огонь усмирили, но на его обугленных развалинах после нашли три трупа.

- На месте пожара нашли тела двух женщин и одного мужчины. Причины ЧП сейчас устанавливаются экспертами, причины смерти в том числе, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Так как из-за чего началось возгорание, специалисты еще не выяснили, следственный комитет, после обнаружения трупов, начал доследственную проверку. Есть ли у правоохранителей мысль о том, что смерть мужчины и женщин наступила не естественным путем, не уточняется. Есть ли на телах следы насильственной смерти, также не говорится. Для этого криминалистам надо провести все необходимые анализы и обследования местности.

ИСТОЧНИК KP.RU