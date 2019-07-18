Стало известно, кто будет чтецом акции «Тотальный диктант-2019» в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-18T13:48:10+03:00

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В следующий вторник, 23 июля, в Петербурге пройдет первый диктант на пассажирском корабле. Раньше никогда экзамен не проходил в такой обстановке – на воде. Автором и чтецом текста для проверки грамотности на акции «Тотальный диктант-2019» станет писатель, литературовед и лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин.

- Водный диктант состоится в рамках стратегической сессии организаторов «Тотального диктанта», которая одновременно будет идти в Петербурге и Таллинне. Проверять работы и разбирать ошибки будет глава экспертного совета, профессор Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева, - сообщает газета «Петербургский дневник».

Кстати, Евгений Водолазкин уже не первый раз участвует в акции проверки грамотности. Текст для диктанта 2015 года написал именно он.

Начало водной прогулки назначено на семь вечера от причала на Университетской набережной, 13. Сам диктант начнется в 19:00 и продлится полчаса. После этого к 20:00 будут проверены работы, подведены итоги, а отличников ждут награды.

ИСТОЧНИК KP.RU