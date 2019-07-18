Из-за рассыпанной самосвалом кукурузы на Нарвском шоссе ограниивали движение
Движение по федеральной трассе «Нарва», по которой можно добраться из Петербурга в Эстонию, временно ограничено. Причиной этому стала авария, произошедшая на 81-м километре дороге в Волосовском районе Ленобласти. Здесь перевернулся грузовик с кукурузой.
- На участке автодороги А-180 «Нарва» в Ленинградской области в связи с ДТП организовано реверсивное движение, -сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
Известно, что аварий произошла, что характерно, возле деревни Негодицы. Около 12:20 грузовой ГАЗ с кукурузным зерном по непонятной причине «поскользнулся» на ровном месте посреди дороги и лег на бок. Содержимое кузова тут же высыпалось на дорогу.
В результате были перекрыты две полосы движения и прибывшим на место сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение (по очереди в каждую сторону), чтобы хоть как-то пропустить транспорт.
А дорожникам пришлось эвакуировать аварийный грузовик и собрать все зерно с асфальта. Сейчас дорожная обстановка нормализована.
ИСТОЧНИК KP.RU