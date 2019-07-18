Из-за рассыпанной самосвалом кукурузы на Нарвском шоссе ограниивали движение

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-18T15:14:02+03:00

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Движение по федеральной трассе «Нарва», по которой можно добраться из Петербурга в Эстонию, временно ограничено. Причиной этому стала авария, произошедшая на 81-м километре дороге в Волосовском районе Ленобласти. Здесь перевернулся грузовик с кукурузой.

- На участке автодороги А-180 «Нарва» в Ленинградской области в связи с ДТП организовано реверсивное движение, -сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Известно, что аварий произошла, что характерно, возле деревни Негодицы. Около 12:20 грузовой ГАЗ с кукурузным зерном по непонятной причине «поскользнулся» на ровном месте посреди дороги и лег на бок. Содержимое кузова тут же высыпалось на дорогу.

В результате были перекрыты две полосы движения и прибывшим на место сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение (по очереди в каждую сторону), чтобы хоть как-то пропустить транспорт.

А дорожникам пришлось эвакуировать аварийный грузовик и собрать все зерно с асфальта. Сейчас дорожная обстановка нормализована.

ИСТОЧНИК KP.RU