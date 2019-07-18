Двоих мужчин и женщину задержали за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-18T15:54:15+03:00

Сейчас игровые автоматы заменилои компьютерами, но суть подпольных казино от этого не изменилась. Фото: Константин МАСЛОВ

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Казино и игровые автоматы в России запретили уже давно, но страсть к игре у некоторых граждан не пропадает. Также никуда не делась и жажда наживы на игроманах. Именно поэтому правоохранительные органы с регулярностью ловят организаторов подпольных заведений, в которых еще можно дернуть ручку «однорукого бандита».

- Следственным отделом петербургского управления СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» в отношении двух мужчин 1982 и 1981 года рождения, а также женщины 1991 года рождения, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Петербургу.

Известно, что трое предприимчивых петербуржцев арендовали помещение на Искровском проспекте. что в Невском районе города и завезли в него 29 компьютеров, на которых была установлена программа, имитирующая слот-автоматы - те самые «однорукие бандиты».

Нанятый в подпольное казино персонал принимал ставки у игроков и вел бухгалтерию. Сколько работало заведение - неизвестно, но теперь оно точно закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU