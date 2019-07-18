2019-07-18T15:54:15+03:00
Происшествия

Двоих мужчин и женщину задержали за организацию подпольного казино

Нелегальное заведение работало на Искровском проспекте
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас игровые автоматы заменилои компьютерами, но суть подпольных казино от этого не изменилась. Фото: Константин МАСЛОВСейчас игровые автоматы заменилои компьютерами, но суть подпольных казино от этого не изменилась. Фото: Константин МАСЛОВ
Изменить размер текста:

Казино и игровые автоматы в России запретили уже давно, но страсть к игре у некоторых граждан не пропадает. Также никуда не делась и жажда наживы на игроманах. Именно поэтому правоохранительные органы с регулярностью ловят организаторов подпольных заведений, в которых еще можно дернуть ручку «однорукого бандита».

- Следственным отделом петербургского управления СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» в отношении двух мужчин 1982 и 1981 года рождения, а также женщины 1991 года рождения, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Петербургу.

Известно, что трое предприимчивых петербуржцев арендовали помещение на Искровском проспекте. что в Невском районе города и завезли в него 29 компьютеров, на которых была установлена программа, имитирующая слот-автоматы - те самые «однорукие бандиты».

Нанятый в подпольное казино персонал принимал ставки у игроков и вел бухгалтерию. Сколько работало заведение - неизвестно, но теперь оно точно закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Октябрьская железная дорога начала проверку по сообщениям СМИ о машинисте, подвозящем попутчиков
Из-за рассыпанной самосвалом кукурузы на Нарвском шоссе ограниивали движение
Петербуржцам покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства
Стало известно, кто будет чтецом акции «Тотальный диктант-2019» в Петербурге
Три человека сгорели заживо в ночном пожаре в деревянном доме в Петербурге
Эрмитаж предупредил о сайтах-клонах музея
«Пежо» нырнул в яму в асфальте на Варшавской улице
В сети показали новые витражи на строящейся станции петербургского метро «Дунайский проспект»
Погода на 18 июля в Петербурге: Туман и моросящий дождь
У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде
Под мостом глупости застряла первая за 54 дня «Газель»
В Петербурге запустили «горячую линию» для защиты от мошенников в сфере ЖКХ
На Сенном рынке пройдут гастрономические экскурсии
Водоканал предупредил о возможных подтоплениях на улицах из-за дождей
Полные корзины: В Петербурге начался сезон сбора грибов и ягод
Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на фестивале ZAVTRA в Петербурге
Останки бойцов Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году, захоронят в Петербурге
Развернувшийся через двойную сплошную «БМВ» устроил серьезную аварию на «Скандинавии»