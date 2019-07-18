Октябрьская железная дорога начала проверку по сообщениям СМИ о машинисте, подвозящем попутчиков

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-18T16:15:26+03:00

Ранее пользователи сервиса «Бла-бла-кар» рассказали, что ездили автостопом на поезде от Петербурга до Москвы

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Громкая, но похожая на выдуманную история, с машинистом поезда, подвозящим попутчиков из Петербурга до Москвы, взбудоражила не только пользователей соцсетей, но и руководство Октябрьской железной дороги. Службе собственной безопасности ОЖД было дано распоряжение начать масштабную проверку после многочисленных публикаций в СМИ.

- Информация, появившаяся сегодня, стала предметом для проведения служебной проверки с целью выяснения, являются ли сведения достоверными или же носят «фейковый» характер, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Для того, чтобы опровергнуть или подтвердить вину члена одной из локомотивных бригад, специалисты отсматривают записи с камер видеонаблюдения на вокзалах (в первую очередь Московском, о котором шла речь) и анализируют данные средств фиксации работы машинистов и их помощников.

Если факты подтвердятся, то разговор с начальством у железнодорожника будет неприятным. Минимум, что ему грозит - увольнение.

ИСТОЧНИК KP.RU