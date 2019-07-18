Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-18T17:24:19+03:00

Еще три года Александлр Ерохин проведет в "Зените". Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов

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Петербургский «Зенит» продолжает определяться с составом на нынешний сезон. «Отцепив» несколько лишних по мнению руководства команды игроков, сине-бело-голубые ждут двух-трех новичков и продлевают контракты с действующими игроками. Так, новое соглашение с клубом подписал полузащитник Александр Ерохин.

- Новое соглашение с футболистом подписано по схеме «3+1», - сообщает пресс-служба «Зенита».

В переводе со спортивного на обычный русский язык это означает, что контракт с игроком действует в течение трех лет с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Александр Ерохин является воспитанником барнаульского футбола. Он присоединился к «Зениту» в июне 2017 года. За клуб полузащитник провел 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. В сезоне 2018/19 вместе с сине-бело-голубыми он впервые в карьере стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU