2019-07-18T18:03:28+03:00
Общество

В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков

Соответствующее распоряжение дал глава региона Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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В Фонд содействия долевому строительству Ленобласти возьмут самих дольщиков. Уж они точно разбираются в вопросе.В Фонд содействия долевому строительству Ленобласти возьмут самих дольщиков. Уж они точно разбираются в вопросе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кто, как не сами дольщики знают все тонкости вопроса долевого строительства и его болевые точки? Человек, как говорится, съевший собаку на этом деле и не раз обжигавшийся, иногда знает больше, чем профильные специалисты. Именно из таких людей, в приоритете, будет состоять штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти.

- При формировании штата Фонда дал поручение отдавать приоритет самим дольщикам при наличии опыта и квалификации, - сообщил губернатор Ленинградской области в своем «Инстаграме». - Уверен, участники долевого строительства могут стать самыми мотивированными работниками фонда.

Сам Фонд при поддержке государственного института содействия развития в жилищной сфере ДОМ.РФ будет достраивать проблемные объекты, расположенные на территории Ленобласти.

Это стало возможным в июне 2019 года после принятия соответствующего закона Государственной Думой. У регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда для решения подобных вопросов.

Объем финансирования проблемных объектов в Ленобласти в 2019 году - 300 миллионов рублей, 2020 год - 700 миллионов рублей, 2021 год - 1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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