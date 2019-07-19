Соблазнительная приманка: Петербуржца, пришедшего в гости к девушкам, избили и ограбили мужчины
Житель Петербурга попался на старую добрую «наживку» и стал жертвой разбоя. В пятницу, 18 июля, 36-летний мужчина подвез до дома трех милых барышень, поднялся с ними в квартиру, а вышел оттуда испуганный, с синяками, без денег и телефона.
- 18 июля к нам обратился 36-летний мужчина. Рассказал, что в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту неизвестные, угрожая ему ножом, избили и похитили личные вещи и денежные средства – 15 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
В тот день пострадавший на своей машине «Лада Веста» подвез троих незнакомок по вышеупомянутому адресу. Девушки предложили мужчине подняться, мол, заплатить за проезд. Тот быстро согласился и отправился за дамами в их квартиру.
Но перешагнув порог, наивный водитель оказался в руках троих мужчин, которые уже поджидали жертву. Его избили, обобрали и вытолкнули за дверь.
Петербуржец сейчас лежит в больнице с большими гематомами и синяками на лице. Его обидчиков уже задержали – трое мужчин 30, 33 и 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU