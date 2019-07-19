Соблазнительная приманка: Петербуржца, пришедшего в гости к девушкам, избили и ограбили мужчины

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-19T09:01:13+03:00

В Петербурге девушки заманили парня в дом и ограбили его Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За свою доброту и наивность мужчина поплатился деньгами, телефоном и часами

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Житель Петербурга попался на старую добрую «наживку» и стал жертвой разбоя. В пятницу, 18 июля, 36-летний мужчина подвез до дома трех милых барышень, поднялся с ними в квартиру, а вышел оттуда испуганный, с синяками, без денег и телефона.

- 18 июля к нам обратился 36-летний мужчина. Рассказал, что в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту неизвестные, угрожая ему ножом, избили и похитили личные вещи и денежные средства – 15 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В тот день пострадавший на своей машине «Лада Веста» подвез троих незнакомок по вышеупомянутому адресу. Девушки предложили мужчине подняться, мол, заплатить за проезд. Тот быстро согласился и отправился за дамами в их квартиру.

Но перешагнув порог, наивный водитель оказался в руках троих мужчин, которые уже поджидали жертву. Его избили, обобрали и вытолкнули за дверь.

Петербуржец сейчас лежит в больнице с большими гематомами и синяками на лице. Его обидчиков уже задержали – трое мужчин 30, 33 и 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU