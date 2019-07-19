Петербуржец выстрелил другу в голову во время ссоры

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-19T09:30:13+03:00

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Поздно ночью 19 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который рассказал о конфликте, завершившимся госпитализацией одного из участников. Когда у спорщиков закончились словесные аргументы, в дело пошел пистолет.

- Около дома 12/1 на улице Хошимина двое мужчин 31 года и 34 лет сцепились в словесном конфликте. Знакомые кричали друг на друга, но потом, старший перешел на угрозы и даже попытался ударить своего противника, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

После неудачно попытки, мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в воздух. После этого направил ствол в сторону товарища. Выстрели два раза, он бросился в без и уехал с места «встречи».

Пули задели 31-летнего мужчину. Ему вызвали «скорую», и врачи госпитализировали раненного в голову и кисть в больницу.

Местонахождение стрелка сейчас не известно. Полиция проводит проверку и выясняется обстоятельства произошедшего конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU