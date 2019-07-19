В Петербурге выбирают улицу, которую назовут в честь Жореса Алферова

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-19T11:46:40+03:00

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Краеведы и биографы выбирают улицу в Петербурге, которая могла бы стать именем ученого-физика Жореса Алферова. Вся сознательная жизнь профессора связана с Северной столицей. Но как же выбрать самую алферовскую улицу, чтобы увековечить память ученого – задача не из простых.

Один из адресов, связанных с ученым, улица Жака Дюкло. Там он получил квартиру в одном доме со своими родителями. Также рассматривается угол бывшей Малой Дворянской и упраздненной Петровской улицы. Там Алферов жил последнее время, не считая основного времяпровождения на даче в Комарово.

- Сейчас подходящих вариантов у нас нет, не хотелось бы, чтобы имя Алферова получил один из небольших безымянных проездов. Это должна быть широкая, светлая улица, она должна соответствовать образу Жореса Ивановича, масштабу его личности, а это космический масштаб, - передает слова историка Алексея Ерофеева газета «Петербургский дневник».

Также он отметил, что было бы хорошо назвать именем Алферова новую большую площадь и станцию метро на ней – площадь Алферова и метро Алферовская.

- Имя Алферова принадлежит всему городу, поэтому вряд ли стоит искать привязку к домам и улицам, где жил и работал академик, поэтому имя Алферова может получить улица в любом районе города, - отметил Ерофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU