2019-07-19T11:46:40+03:00
Общество

В Петербурге выбирают улицу, которую назовут в честь Жореса Алферова

Память великого физика собираются увековечить в Северной столице
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге выбирают улицу, которую могли бы назвать в честь Жореса АлфероваВ Петербурге выбирают улицу, которую могли бы назвать в честь Жореса АлфероваФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Краеведы и биографы выбирают улицу в Петербурге, которая могла бы стать именем ученого-физика Жореса Алферова. Вся сознательная жизнь профессора связана с Северной столицей. Но как же выбрать самую алферовскую улицу, чтобы увековечить память ученого – задача не из простых.

Один из адресов, связанных с ученым, улица Жака Дюкло. Там он получил квартиру в одном доме со своими родителями. Также рассматривается угол бывшей Малой Дворянской и упраздненной Петровской улицы. Там Алферов жил последнее время, не считая основного времяпровождения на даче в Комарово.

- Сейчас подходящих вариантов у нас нет, не хотелось бы, чтобы имя Алферова получил один из небольших безымянных проездов. Это должна быть широкая, светлая улица, она должна соответствовать образу Жореса Ивановича, масштабу его личности, а это космический масштаб, - передает слова историка Алексея Ерофеева газета «Петербургский дневник».

Также он отметил, что было бы хорошо назвать именем Алферова новую большую площадь и станцию метро на ней – площадь Алферова и метро Алферовская.

- Имя Алферова принадлежит всему городу, поэтому вряд ли стоит искать привязку к домам и улицам, где жил и работал академик, поэтому имя Алферова может получить улица в любом районе города, - отметил Ерофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жорес Алфёров: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Природу сохраним: На презентации «Универсально-перегрузочного комплекса Приморский» обсудили вопросы экологии
Мощный и экологичный: В Ленобласти построят «Универсально-перегрузочный комплекс Приморский»
Двухэтажный поезд пустят между Петербургом и Москвой в августе 2019 года
Панихида по погибшим морякам состоится в конце июля на теплоходах в Финском заливе
Бывший хоккеист СКА Панарин рассказал, сколько стоит его квартира на Крестовском острове
Станция метро «Петроградская» изменит режим работы до конца июля
Петербуржец сбил и прокатил на капоте водителя во время дорожного спора
Петербурженка вынесла труп дочери на улицу, так как не нашла денег на похороны
Петербуржец выстрелил другу в голову во время ссоры
Соблазнительная приманка: Петербуржца, пришедшего в гости к девушкам, избили и ограбили мужчины
«Лада» врезалась в диван, стоящий посередине дроги в Петербурге
В пятницу в Петербурге весь день ливни и грозы
Полицейские поймали водителя иномарки, прокатившего на капоте оппонента, потому, что тот «был огромный и я испугался»
В Петербурге прошло пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии
В московском аэропорту Внуково на 8 часов застряли туристы из Петербурга
«Водоканал» отправил аварийные бригады на Парашютную улицу
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы
В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»