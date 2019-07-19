2019-07-19T12:34:01+03:00
Общество

Двухэтажный поезд пустят между Петербургом и Москвой в августе 2019 года

Дополнительное сообщение продлится со 2 по 30 августа
Лилия КОЗЛОВА
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РЖД запустит между Москвой и Петербургом дополнительный двухэтажный поездРЖД запустит между Москвой и Петербургом дополнительный двухэтажный поездФото: Артем КИЛЬКИН
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В связи с высоким спросом на поездки между Петербургом и Москвой летом 2019 года, РЖД приняло решение 19 июля пустить дополнительный поезд, который будет курсировать в августе между двумя столицами. Крупный двухэтажный состав позволит перевозить большое количество пассажиров.

Так, поезд № 265 Петербург – Москва будет ездить со 2 по 30 августа по понедельникам, средам и пятницам. Отправление состава в 01:15 ночи и прибытие в 11:20 утра.

Обратный поезд № 266 из Москвы в Петербург будет курсировать со 2 по 28 августа также по понедельникам, средам и пятницам. Из столицы он будет отходить в 22:07 и прибывать в город на Неве в 06:30.

Также напомним, что до конца лета 2019 года между столицами также запустили дополнительные «Ласточки». Курсировать они будут в июле и августе, пока спрос снова не упадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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