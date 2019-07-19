Мощный и экологичный: В Ленобласти построят «Универсально-перегрузочный комплекс Приморский»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-19T14:15:04+03:00

Вместе с портом в Приморске появится и логистический комплекс. Фото: upkprimorsk.com

Новый глубоководный порт сможет принимать до 70 миллионов тонн груза и обеспечит работой местных жителей

Изменить размер текста: A A

Крупный грузовой порт в скором времени появится в Ленинградской области. Приморский (по городу Приморск) Универсально-перегрузочный комплекс (УПК) мощностью до 70 миллионов тонн груза, должны запустить в работу в 2022 году. А сейчас на производственной площадке идет подготовка к строительству.

- Основной задачей проекта является создание современного, высокотехнологичного и экологически чистого универсального портового комплекса, сопоставимого по грузообороту с крупнейшими портами Балтийского бассейна, - говорят инвесторы проекта.

Цель создания УПК - переориентация транзитных грузопотоков из европейских портов. Это принесет не только инвестиции и прибыль от грузооборота, но и даст около четырех тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Ленинградской области.

А что отмечается особо - весь процесс строительства, а также последующей работы будет проходить в строгом соблюдении правил экологической безопасности (даже погрузчики в порту будут электрическими!) и не навредит окружающей природе.

ИСТОЧНИК KP.RU