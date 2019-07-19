2019-07-19T14:15:04+03:00
Общество

Мощный и экологичный: В Ленобласти построят «Универсально-перегрузочный комплекс Приморский»

Новый глубоководный порт сможет принимать до 70 миллионов тонн груза и обеспечит работой местных жителей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вместе с портом в Приморске появится и логистический комплекс. Фото: upkprimorsk.comВместе с портом в Приморске появится и логистический комплекс. Фото: upkprimorsk.com
Изменить размер текста:

Крупный грузовой порт в скором времени появится в Ленинградской области. Приморский (по городу Приморск) Универсально-перегрузочный комплекс (УПК) мощностью до 70 миллионов тонн груза, должны запустить в работу в 2022 году. А сейчас на производственной площадке идет подготовка к строительству.

- Основной задачей проекта является создание современного, высокотехнологичного и экологически чистого универсального портового комплекса, сопоставимого по грузообороту с крупнейшими портами Балтийского бассейна, - говорят инвесторы проекта.

Цель создания УПК - переориентация транзитных грузопотоков из европейских портов. Это принесет не только инвестиции и прибыль от грузооборота, но и даст около четырех тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Ленинградской области.

А что отмечается особо - весь процесс строительства, а также последующей работы будет проходить в строгом соблюдении правил экологической безопасности (даже погрузчики в порту будут электрическими!) и не навредит окружающей природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Природу сохраним: На презентации «Универсально-перегрузочного комплекса Приморский» обсудили вопросы экологии
Двухэтажный поезд пустят между Петербургом и Москвой в августе 2019 года
Панихида по погибшим морякам состоится в конце июля на теплоходах в Финском заливе
В Петербурге выбирают улицу, которую назовут в честь Жореса Алферова
Бывший хоккеист СКА Панарин рассказал, сколько стоит его квартира на Крестовском острове
Станция метро «Петроградская» изменит режим работы до конца июля
Петербуржец сбил и прокатил на капоте водителя во время дорожного спора
Петербурженка вынесла труп дочери на улицу, так как не нашла денег на похороны
Петербуржец выстрелил другу в голову во время ссоры
Соблазнительная приманка: Петербуржца, пришедшего в гости к девушкам, избили и ограбили мужчины
«Лада» врезалась в диван, стоящий посередине дроги в Петербурге
В пятницу в Петербурге весь день ливни и грозы
Полицейские поймали водителя иномарки, прокатившего на капоте оппонента, потому, что тот «был огромный и я испугался»
В Петербурге прошло пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии
В московском аэропорту Внуково на 8 часов застряли туристы из Петербурга
«Водоканал» отправил аварийные бригады на Парашютную улицу
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы
В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»