Мощный и экологичный: В Ленобласти построят «Универсально-перегрузочный комплекс Приморский»
Крупный грузовой порт в скором времени появится в Ленинградской области. Приморский (по городу Приморск) Универсально-перегрузочный комплекс (УПК) мощностью до 70 миллионов тонн груза, должны запустить в работу в 2022 году. А сейчас на производственной площадке идет подготовка к строительству.
- Основной задачей проекта является создание современного, высокотехнологичного и экологически чистого универсального портового комплекса, сопоставимого по грузообороту с крупнейшими портами Балтийского бассейна, - говорят инвесторы проекта.
Цель создания УПК - переориентация транзитных грузопотоков из европейских портов. Это принесет не только инвестиции и прибыль от грузооборота, но и даст около четырех тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Ленинградской области.
А что отмечается особо - весь процесс строительства, а также последующей работы будет проходить в строгом соблюдении правил экологической безопасности (даже погрузчики в порту будут электрическими!) и не навредит окружающей природе.
ИСТОЧНИК KP.RU