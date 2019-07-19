2019-07-19T14:15:09+03:00
Общество

Природу сохраним: На презентации «Универсально-перегрузочного комплекса Приморский» обсудили вопросы экологии

Строители заверили, что реализация масштабного проекта будет проходить по строгим европейским стандартам
Петр КИБЕР
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Реализация масштабного проекта пройдет по строгим экологическим стандартам.Реализация масштабного проекта пройдет по строгим экологическим стандартам.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН
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В 2022 году на территории Выборгского района Ленинградской области заработает новый порт. «Универсально-перегрузочный комплекс Приморский» будет принимать и отправлять до 70 миллионов тонн угля, минеральных удобрений, контейнеров и сельскохозяйственной продукции. Но главное, что даже при масштабном строительстве будет обеспечена сохранность природы. Об экологических аспектах реализации проекта рассказали представители порта.

- Не все знают, какая огромная подготовительная работа велась до начала строительства. Мы внимательно исследовали акваторию и территорию будущего портового комплекса и обеспечили максимальную сохранность природы при работах, - рассказал директор Агентства экономического развития Дмитрий Сергеев.

Также, по словам исполнительного директора порта Дмитрия Темкина, при строительстве будут применяться самые современные технологии и оборудование, которые соответствуют строгим европейским стандартам. Проект предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду с постоянным последующим мониторингом экологической обстановки. Даже дноуглубительные работы будут проводиться, лишь тогда, когда нет нереста рыбы.

Кроме этого здесь установят локальные очистные сооружения, будут использовать экологически чистый сжиженный газ для бункеровки судов и перегружать сыпучие материалы без взаимодействия с внешней средой - никакая пыль не уйдет за территорию порта. И даже погрузчики будут исключительно электрические.

ИСТОЧНИК KP.RU

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