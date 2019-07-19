2019-07-19T15:09:54+03:00
Общество

В магазин «Народный» на Косыгина пришел ОМОН

Правоохранители устроили миграционный рейд
Лилия КОЗЛОВА
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В магазине "Народный" на Косыгина ОМОН устроил миграционный рейдВ магазине "Народный" на Косыгина ОМОН устроил миграционный рейдФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга в социальной сети в пятницу, 19 июля, рассказали о том, что пришли в магазин «Народный» на проспекте Косыгина, но не смогли в него попасть. Двери торговой точки закрыты, вокруг стоят машины ОМОНа, полиции и работает миграционная служба.

- Это сеть моего отца. Никто нас не закроет. Сейчас заберут только тех, кто без документов. У нас это не разрешено. Родственников своих притаскивают без российской регистрации. Штрафы за каждого от 250 тысяч рублей, - рассказала девушка по имени Марина в соцсети.

По словам участницы обсуждения, на работу в «Народный» ее отец принимает только дагестанцев, а на кассах работают русские женщины. С нелегальными работниками они борются постоянно и даже лично устраивают рейды.

Также девушка решила защитить и качество продуктов в сети дешевых магазинов.

- Кстати никакой тухлятины нет. Продукты закупаются у российских поставщиков! Так же как в крупных магазинах. За каждый кусок мяса вы можете спросить. И за каждую картофелину, - заверила Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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