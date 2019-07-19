2019-07-19T15:46:55+03:00
Происшествия

Следком начал проверку после падения рабочего в лифте с девятого этажа в Ленобласти

Мужчина чудом выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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В Тихвине рабочий пострадал, рухнув вместе с лифтом с 9-го этажаВ Тихвине рабочий пострадал, рухнув вместе с лифтом с 9-го этажаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет Ленинградской области в пятницу, 19 июля, начал проверку инцидента, произошедшего накануне в городе Тихвин. Рабочий-лифтер попал в больницу после того, как лифт в жилом доме рухнул вниз с девятого этажа вместе с ним.

- 18 июля 2019 года двое рабочих субподрядной организации ремонтировали лифтовое оборудование в одном из многоквартирных домов в Тихвине. Во время работы, 25-летний мужчина упал с крыши лифта и рухнул вместе с ним с высоты девятого этажа, - сообщил следственный комитет.

В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое, решается вопрос о его транспортировке в Ленинградскую областную больницу.

Также на место происшествия сразу же выехали следователи территориального отдела СКР, которые тоже осмотрели пострадавшего и приняли меры для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов этого дома. Также проводится проверка организации, которая выполняла ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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