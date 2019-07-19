Следком начал проверку после падения рабочего в лифте с девятого этажа в Ленобласти
Следственный комитет Ленинградской области в пятницу, 19 июля, начал проверку инцидента, произошедшего накануне в городе Тихвин. Рабочий-лифтер попал в больницу после того, как лифт в жилом доме рухнул вниз с девятого этажа вместе с ним.
- 18 июля 2019 года двое рабочих субподрядной организации ремонтировали лифтовое оборудование в одном из многоквартирных домов в Тихвине. Во время работы, 25-летний мужчина упал с крыши лифта и рухнул вместе с ним с высоты девятого этажа, - сообщил следственный комитет.
В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое, решается вопрос о его транспортировке в Ленинградскую областную больницу.
Также на место происшествия сразу же выехали следователи территориального отдела СКР, которые тоже осмотрели пострадавшего и приняли меры для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов этого дома. Также проводится проверка организации, которая выполняла ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU