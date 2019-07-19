2019-07-19T16:42:44+03:00
Общество

Ждать осталось недолго: После дождей в Петербург придет летняя жара

Уже в воскресенье столбик термометра поднимется до +23 градусов, а из-за туч выглянет солнце
Петр КИБЕР
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Уже в воскресенье, 21 июля, в Петербурге вновь можно будет загорать.Уже в воскресенье, 21 июля, в Петербурге вновь можно будет загорать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Затяжные дожди, которые льют в Северной столице России с начала июля, несколько подпортили картину лета для горожан. Люди, надеявшиеся погреться на солнце, были вынуждены кутаться в непромокаемые плащи и носить с собой зонты. Но ждать осталось недолго, ведь после пасмурной субботы в Петербург, наконец, вернется тепло.

- В воскресенье, 21 июля, ожидается преимущественно солнечная погода. Ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Такая же приятная погода ждет горожан и в понедельник. С этого момента, как обещают синоптики, в Петербург вернется лето. Третья декада июля обещает быть по-настоящему теплой.

Ну а пока жителями и гостям Северной столицы придется потерпеть. Пятница, 19 июля и следующая за ней суббота окажутся дождливыми, ветренными и даже напугают грозой. Правда местами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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