Движение поездов с Балтийского вокзала остановлено, люди не могут уехать домой и на дачи

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-19T19:49:57+03:00

Толпы пассажиров скопились на самом вокзале и на платформах в черте Петербурга

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Транспортный коллапс произошел 19 июля на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги. Почти час с одноименного вокзала не ходят пригородные электрички и поезда дальнего следования. С 18:00 люди толпятся на платформах, по громкой связи объявляют задержку по техническим причинам.

- На Балтийском вокзале стоят все поезда. Время отправления неизвестно! - пишут возмущенные петербуржцы в соцсетях.

Некоторые пассажиры попытались сдать билеты в кассы, но им было отказано. По правилам РЖД, возврат билетов в электричках без указания мест производится только при задержках в движении свыше часа. Поэтому пока диалог у пассажиров с кассирами не получился.

По предварительной информации, причиной транспортного коллапса стал сломавшийся у станции «Броневая» дизельный состав, шедший в Ивангород и отправляющийся с Балтийского вокзала ежедневно в 18:05.

К сожалению, получить ответ от представителей Октябрьской железной дороги на момент публикации не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU