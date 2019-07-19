Отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Бельгии пройдет в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:49 2019-07-19T20:49:12+03:00

Отборочная игра к Евро-2020 между Россией и Бельгией пройдет в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербург вновь ждет большой футбол. Кроме игр «Зенита» в стартовавшем розыгрыше Российской Премьер-лиги, стадион на Крестовском острове примет и отборочные матчи к Чемпионату Европы 2020 года. По крайней мере одну игру точно.

- 16 ноября национальная сборная России сыграет против команды Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург», - сообщает пресс-служба «Российского футбольного союза».

Встреча, которая станет важной вехой на пути к Евро-2020, начнется в 20:00 по местному времени.

Напомним, что вне зависимости от попадания дружины Станислава Черчесова на европейский праздник футбола, Северная столица все равно примет игры континентального чемпионата. В июне-июле 2020 года, на поле стадиона на Крестовском острове пройдут три игры группового этапа и один четвертьфинал.

Кроме Санкт-Петербурга игры Евро-2020 пройдут еще в 12 европейских городах.

ИСТОЧНИК KP.RU