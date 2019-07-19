2019-07-19T22:25:47+03:00
Спорт

Дзюба только продается: «Зенит» не хочет отдавать игрока в аренду в «Марсель»

Французов не устраивает высокая зарплата нападающего, а сине-бело-голубым нужно продать футболиста до окончания контракта
Петр КИБЕР
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Сдавать Артема Дзюбу в аренду "Зенит" не хочет.Сдавать Артема Дзюбу в аренду "Зенит" не хочет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Слухи о возможном уходе Артема Дзюбы из «Зенита» возникли сразу по окончании прошлого чемпионата России, который команда из Петербурга выиграла. Раздавая послематчевые интервью нападающий ответил, что не прочь попробовать свои силы в иностранном клубе. Из предпочтений он зазвал английскую Премьер-лигу. Впрочем, пока на форварда претендует лишь «Марсель».

- Французский «Марсель» хочет взять в аренду нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на аналитический спортивный портал Betting Insider.

При этом французы не готовы выкупить весомый контракт игрока, тем более, что в Петербурге Дзюба получает очень неплохую зарплату (около 3 миллионов евро в год).

«Зенит», в свою очередь, не устраивает «прокат» игрока, у которого через год истекает соглашение с клубом. За это время Дзюбу надо или выгодно продать, или оставить себе.

Что касается вариантов с английской лигой, о которых говорил агент Артема португалец Жорже Мендеш, то здесь все тихо. Видимо, придется форварду и дальше топтать футбольные поля отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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