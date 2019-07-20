Мошенников, укравших сотни тысяч рублей у пенсионеров, ищут в Петербурге
Мошенников, которые украли у петербургских пенсионеров несколько сотен тысяч рублей, разыскивает полиция. Накануне, 19 июля, к правоохранителям обратилась пожилая женщина. И рассказала, что путем обмана из ее квартиры неизвестная женщина вынесла кругленькую сумму - 307 тысяч рублей.
В тот же день еще одна пенсионерка сообщила в полицию о подобном происшествии. Злоумышленник тоже обманным путем украл денежные средства с ее сберкнижки и карты банка. Как выяснили полицейские, на домашний телефон пожилой петербурженки позвонили мошенники и сообщили о том, что ей положена компенсация. И ее уже доставили прямо к подъезду - нужно только спуститься.
- Пенсионерка у подъезда обнаружила неизвестного мужчину. Который, проверив документы, передал ей 3 тысячи рулей. Позже, заявительнице стало известно о списании с банковской карты и снятии со сберегательного счета денежных средств, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области.
Все женщина лишилась 133 тысяч рублей. В отношении этого происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU