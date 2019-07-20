2019-07-20T15:43:51+03:00
Общество

В День ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге сделают бесплатным

На несколько часов для горожан отменят плату
Евгения МОСКВИНА
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В День ВМФ в Петербурге на несколько часов отменят плату за проезд по ЗСД.В День ВМФ в Петербурге на несколько часов отменят плату за проезд по ЗСД.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В День Военно-морского флота который в этом году выпадает на 28 июля, в Петербурге сделают бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Правда, всего на несколько часов. Проехать по трассе без оплаты можно будет с 10:00 до 14:00. Связано это с тем, что с 11:00 до 13:00 в связи с проведением Главного военно-морского парада будут разводиться мосты. А также действовать другие ограничения движения на улицах города.

Напомним, что 28 июля также будет перекрыта часть кольцевой автодороги (КАД) с 7 утра до 17 часов вечера. Ограничение будет касаться промежутка от развязки с дорогой к порту «Бронка» до развязки с Приморским шоссе.

Кстати, репетиции парада ко Дню ВМФ идут в Петербурге с 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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