Прогноз погоды на понедельник, 22 июля в Санкт-Петербурге: Тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-22T07:45:51+03:00

В Петербурге снова телпло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ура! Лето наконец-то вернулось в Петербург. Еще накануне, в воскресенье, горожане почувствовали жаркое дыхание июля. Учитывая, что погода была пасмурная, а термометры показывали до +23 градусов, на улице было даже душно. Зато понедельник окажется просто солнечным и теплым, без дождей.

- Днем 22 июля ожидается небольшая переменная облачность. Ветер восточных направлений, умеренный. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Но главное, что настоящее июльское тепло никуда не денется и останется в Северной столице надолго. Как и обещали синоптики, самый жаркий летний месяц - его «макушка» - оправдает свое название, хоть только и в последние 10 дней.

А завтра, 23 июля будет еще жарче - до 27 градусов выше ноля. И все также солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU