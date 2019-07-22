Иванович назвал тяжелой победу «Зенита» над «Сочи»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-22T08:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй тур подряд действующему чемпиону страны пришлось играть против дебютантов Российской Премьер-лиги. И если в первом туре в Петербурге «со скрипом» был обыгран «Тамбов», то вторая встреча, на выезде против «Сочи», получилась чуть более удачной, хоть и не простой.

- Думаю, сегодня все выложились на максимум. Тяжелая игра получилась, соперник был очень хорош, но мы тоже старались, - заявил по окончании матча капитан «Зенита» Бронислав Иванович, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Одной из причин, почему «Зенит» было трудно, стал южный климат. По словам Ивановича, он почти никогда не играл одновременно при такой духоте и дожде. Погода выматывала игроков и выдержать все 90 минут в высоком темпе было невозможно. Именно поэтому петербуржцы отдали инициативу в концовке матча.

Впрочем, хозяевам, за которых нынче играют четверо бывших зенитовцев, забить не удалось. А сине-бело-голубые, благодаря голам Сердара Азмуна (с пенальти) и Магомеда Оздоева увозит из Сочи три очка. В следующем туре, 28 июля, «Зенит» примет дома ФК «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU